Almanya'ya petrol taşıyan boru hattında sızıntı tespit edildi

Polonyalı operatör şirketi, Druzhba hattında yaşanan durumla ilgili açıklama yaptı.

Rusya'dan Avrupa'ya enerji aktaran boru hatlarında yaşanan olumsuzluklara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında Danimarka ve İsveç yakınlarında 26 Eylül’de, 4 sızıntı kayıtlara geçti.

Petrol boru hattında sızıntı

Hem Moskova yönetimi hem de Batılı ülkeler, ortaya çıkan görüntüleri sabotaj olarak tanımlıyor.

Benzer bir durum Rusya’dan Almanya'ya ham petrol ulaştıran boru hattında yaşandı.

Nedeni bilinmiyor

AA'nın haberine göre, boru hattının Polonya'daki kısmında sızıntı tespit edildi.

Polonyalı operatör şirketi PERN, Rusya'dan çıkan Druzhba boru hattında sızıntı olduğunu açıkladı.

Polonya'nın merkezindeki Plock kentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen sızıntının nedeninin bilinmediği ifade edildi.