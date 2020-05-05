Çin'in Almanya'ya sattığı maskeler işe yaramaz çıktı

Maske ihtiyacını karşılamak için Çin'den 108 milyon maske satın alan Almanya, maskelerin 5'te 1'inin kullanılamaz olduğunu açıkladı.

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasına neden olan Çin, diğer yandan da işi ticarete sokup dolandırıcılık yapıyor.

Almanya Federal Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları için Çin'den satın alınan burun ve ağız maskelerinin yüzde 20'lik bir bölümünün standart dışı olması nedeniyle tıbbi ihtiyaçlar için uygun olmadığını açıkladı.

TÜM MASKELER KONTROL EDİLECEK

Bakanlık, Çin'den alınan maskelerin tamamını kontrol edeceklerini duyurdu.

Almanya'nın kabul etmeyip iade ettiği maskelerin imha edilmediğini açıklayan Sağlık Sigortası Dernekleri (KV) ise maskelerin tekrar piyasaya sürülebileceği uyarısında bulundu.

KULLANMIYORUZ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Greta Wilm, "Federal Sağlık Bakanlığının Çinli üreticilerden satın aldığı maskeler, kalite testlerine uymayarak standart dışı ürün olarak belirlendi.Çin'de 3 çeşit maske sağlıksız olduğunu tespit ettik ve kliniğimizde kullanmıyoruz" dedi.