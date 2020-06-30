Almanya'da koronavirüs önlemli Türk düğünü

Koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteleyen gurbetçiler, 3 ay aradan sonra düğünlerini yapmaya başladı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan gurbetçi aileler, salgın nedeniyle erteledikleri düğünlerini 3 ay sonra yaptı.

13 Nisan'da planladıkları düğün tarihini koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kalan Duran ve Kuru aileleri, Almanya'daki koronavirüs yönetmeliğine uygun olarak çağırdıkları az sayıda davetliyle düğünlerini gerçekleştirdi.

"MECBUR KALDIK"

Damat Muhammed Duran’ın babası Talha Duran, 13 Nisan’daki düğünü koronavirüs nedeniyle iptal ettiklerini belirterek, “Çocukların nikahını yaptık evlerini hazırladık. Mecburen artık böyle bir yerde yapmak zorunda kaldık. Evet, burası küçük yer herkesi çağıramadık sadece yakın akrabalarımızı çağırabildik. Düğünümüze çağıramadığımız dostlarımız anlayışla karşılarlar inşallah, 100 kişiden fazla içeriye alamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

"İNSAN HERKESİ YANINDA GÖRMEK İSTİYOR"

Damat Muhammed Duran ise “İnsan ömründe bir kere düğün yapıyor. İnsan tanıdıkları, herkesi aramızda görmek istiyor. Ama buna da şükür, korona yüzünden aile arasında bir düğün oldu.” şeklinde konuştu.

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"YİNE DE MUTLUYUZ"

Gelinin annesi Neriman Kuru, "Bu mutlu günümüzde koronavirüs nedeniyle böyle yapmak zorunda kaldık, aslında çok daha büyük olsun isterdik. Düğün salonumuzu tutmuştuk iptal oldu ama yine de mutluyuz. Çok güzel oldu.” dedi.

PARASINI VERDİLER AMA DÜĞÜNÜ YAPAMADILAR

Damadın amcası sayıldığını belirten Enver Yıldırım ise “Koronadan dolayı millet mağdur, böyle yerleri tercih etmek zorunda kaldık. Başka şansımız yoktu. Salonumuzu tutmuştuk maalesef bu virüsten dolayı parasını dahi verdiğimiz salonda yapamayıp burayı tercih ettik.” şeklinde konuştu.

































