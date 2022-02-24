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- Altı farklı dilde Ukrayna'dan canlı yayın muhabir
Altı farklı dilde Ukrayna'dan canlı yayın muhabir
AP muhabiri Philip Crowther, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den altı farklı dilde yaptığı canlı yayınlarla viral oldu.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 13:00
Associated Press (AP) haber ajansının muhabiri Philip Crowther, Ukrayna krizine ilişkin olarak Kiev'den altı farklı dilde yaptı.
Crowther'un canlı yayın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
İNGİLİZCE, LÜKSEMBURGCA, İSPANYOLCA, PORTEKİZCE, FRANSIZCA VE ALMANCA YAYIN YAPTI
Crowther paylaştığı görüntülerde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den 6 ülkeye sırasıyla İngilizce, Lüksemburgca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve Almanca olarak canlı yayında son gelişmeleri aktardı.