Alyssa Milano’nun koronavirüs sonrası saçları döküldü

ABD’de Hollywood yıldızı Alyssa Milano, nisan ayında yakalandığı koronavirüsten iyileştikten sonra saç dökülmesi yaşadığını duyurdu.

ABD’nin Hollywood aktrislerinden Alyssa Milano, nisan ayında yakalandığı koronavirüsten iyileşmesinin ardından hayranlarına seslendi.

Semptomlarının uzun süre devam ettiğini belirten Milano, virüsün bir etkisi olarak da saçlarının döküldüğünü açıkladı.

SAÇLARINI TARAYARAK GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yapan Milano, “Herkese merhaba. Koronavirüs nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim.” diyerek saçlarını taradı.

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“LANET MASKELERİ TAKIN”

Milano, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda, “Koronavirüsten iyileşenlerin yüzde 65’i saç dökülmesi yaşıyor. Lanet maskelerinizi takın.” diyerek tepki gösterdi.