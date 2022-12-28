Alzheimer’ı teşhis eden kan testi geliştirildi

ABD merkezli Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup sinirbilimci, kan örneğinden Alzheimer’ı tespit eden test geliştirdiklerini duyurdu.

Alzheimer’ı teşhis eden mevcut tanı yöntemlerinin pahalı, zaman alan ve zahmetli olmasından yola çıkan ABD merkezli Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup sinirbilimci, Alzheimer hastalığına özgü antikor bazlı bir kan testi üzerinde çalışmaya başladı.

Alzheimer’ı doğru bir şekilde tespit etti

Alzheimer hastalığının çeşitli evrelerinde olan 600 hasta üzerinde denenen kan testi sonuçları, geleneksel tanı yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı.

DHA'da yer alan habere göre geliştirilen kan testi, mevcut geleneksel tanı yöntemlerinin sonuçlarıyla doğru orantılı bir sonuç verdi ve Alzheimer’ı doğru bir şekilde tespit etti.

Yaygın kullanıma geçmesi için çalışacaklar

Araştırmada görev alan Yardımcı Doçent Dr. Thomas Karikari geliştirdikleri kan testinin yaygın kullanıma geçmesi için çalışacaklarını belirterek “Şu anda Alzheimer hastalığını teşhis etmek beyin görüntüleme gerektiriyor. Bu testler pahalı ve randevu alınması uzun sürüyor, ABD'de bile birçok hastanın MRI ve PET tarayıcılarına erişimi yok. Erişilebilirlik önemli bir sorun.” açıklamasını yaptı.

Geniş yelpazede test edilecek

Bilim insanları bir sonraki adımlarının, kan testinin farklı ırk ve etnik kökenden gelenlerle farklı hafıza kaybı aşamalarından veya diğer potansiyel demans semptomlarından muzdarip olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir hasta yelpazesinde test edilmesi olduğunu vurguladı.