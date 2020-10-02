Amazon koronavirüs bulaşan çalışan sayısını açıkladı

ABD'li internet satış sitesi ve teknoloji firması Amazon, koronavirüs salgınının baş gösterdiği mart ayından bu yana, 20 bine yakın çalışanının testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Amazon'un kurumsal internet sayfasında, koronavirüs ile ilgili ilk defa vaka rakamları açıklanırken, mart başından bu yana toplam 19 bin 816 çalışanın, koronavirüse yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD genelinde 1,3 milyondan fazla işçi çalıştıran Amazon'un açıklamasında, çalışanlarının virüse yakalanma oranının, ülkedeki genel nüfus oranına kıyasla yüzde 42 daha düşük olduğu kaydedildi.

ÖLÜM SAYISI AÇIKLANMADI

Açıklamada, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı paylaşılmazken, bugüne kadar en az 10 çalışanın hayatını kaybettiği Amerikan basınında yer almıştı.

Amazon, salgın döneminde, depo çalışanlarının güvenliği için salgına karşı yeterince önlem almadığı konusunda zaman zaman eleştiri almış, bazı eyaletlerdeki işletmelerinde çalışanları tarafından protesto edilmiş, eyleme katılan çalışanların çoğu işten çıkarılmıştı.

ABD'de mart ayından itibaren ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde ekonomi durma noktasına gelirken, talep patlaması yaşayan Amazon, aynı dönemde 100 binden fazla yeni işçiyi kadrosuna dahil etmişti.