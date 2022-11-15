Amazon'da 10 bin kişi işten çıkarılacak

Amazon'da 10 bin kişi işten çıkarılacak

Ekonomi krizinin etkilediği şirketler arasına eklenen Amazon, farklı depertmanlardan 10 bin kişilik küçülmeye gidiyor.

Avrupa ülkerini etkisi altına alan enerji krizi, dünya devi online alışveriş sitesini de etkiledi.

Yaşanan kriz sonrasında dünya devi Amazon online alışveriş sitesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Alışveriş sitesi, bu haftadan itibaren kurumsal ve teknoloji pozisyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Amazon.com'un, bugüne kadarki en büyük işten çıkarma planı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Oran şirketin yaklaşık yüzde 3'ü

Daha önce New York Times tarafından bildirilen işten çıkarma, Amazon'un iş gücünün yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor.

Bir kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Amazon'un çeşitli birimleri önceliklerini gözden geçirdikçe kesin sayı değişebilir.

İş çıkartma farklı departmanlardan

Bunun yanı sıra, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende birimlerinin yanı sıra ses kumandalı "Alexa" ve ev güvenlik kameraları gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı söylenildi.

Kaynak, işten çıkarmaların Amazon ve diğer şirketlerin karşı karşıya olduğu makroekonomik ortamın belirsiz olmasından kaynaklandığını belirtti.

Meta Platforms, 11 binden fazla kişi çıkartacağını duyurmuştu

Facebook'un çatı kuruluşu Meta Platforms, 9 Kasım'da toplam iş gücünün yüzde 13'üne denk gelen 11 bin'den fazla kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.