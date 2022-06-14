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    Amazon’da kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ölü bulundu

    Geçen hafta hafta Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilya yerlileri araştırmacısı Bruno Pereira'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.
    • 14.06.2022 - 07:22
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    Amazon’da kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ölü bulundu

    Brezilya’da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira, geçtiğimiz hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuş, ikiliden bir daha haber alınamamıştı.

    Cansız bedenleri bulundu

    Bölgede günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün ikilinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yetkililer, Phillips ve Pereira’nın cesetlerinin adli soruşturmalardan henüz geçmediğini belirtti.

    İHA'nın haberine gmöre; yetkililer, bir kitap araştırması için bölgeye giden Phillips ve Pereira’nın kaybolmalarından günler önce tehdit aldıklarını söylemişti.

    Amazon’da kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ölü bulundu #1

    Amazon’da kaybolan İngiliz gazeteci Dom Phillips ölü bulundu #2


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