Amazon'daki tahribat, yeni salgınları tetikleyebilir

Bilim adamları, "dünyanın akciğerleri" olarak bilinen Amazon Ormanları'nın yok edilmesinin sürmesi halinde yaşanabilecek tehlikeye dikkat çekti.

Brezilya, Latin Amerika'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede 97 bin 100 vaka görülürken, 6 bin 761 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsü "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" olarak tanımlayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise salgın kaynaklı ölümleri önemsememişti.

AMAZON, YOK OLMAYA DOĞRU GİDİYOR

Bolsonaro'nun, "N'olmuş yani. Üzgünüm ama bu konuda benden ne yapmamı istiyorsunuz? Mucize yaratamam." ifadeleri tepkilerin odağına oturmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı'nın, göreve geldiği 2019 yılının ocak ayından bu yana Amazon ormanları yok olma noktasına geldi.

KAYIP YÜZDE 30 ARTTI

Bolsonaro döneminde ormansızlaşma tavan yaparken, ağaçlar, yangın nedeniyle kül oldu. Amazon'daki yangında, geçtiğimiz yıl 2018'e kıyasla yüzde 84'lük artış yaşandı.

Jair Bolsonaro yönetimi, yaşananlar karşısında yeterli mücadeleyi ortaya koymadığı gerekçesiyle tepki çekiyor.

Bununla birlikte, salgın nedeniyle çoğu sanayi faaliyeti durma noktasına gelse de hükümet verileri, geçtiğimiz mart ayında "dünyanın akciğerleri" olarak bilinen Amazon Ormanları'nda ağaçların yok edilmesinin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30 oranında arttığını gösteriyor.

MADENCİLER, TOPRAK GASPÇILARI...

Ormansızlaştırma faaliyetlerinin geride bıraktığımız nisan ayında da devam ettiği belirtildi. Madenciler ve toprak gaspçılarının sayısının da Amazon'da arttığına dikkat çekildi.

YENİ SALGIN HASTALIKLAR ÇIKABİLİR

Hal böyleyken, bilim adamları kritik bir uyarı yaptı. Ekolojik bozulmanın, insanlara bulaşan yeni enfeksiyon hastalıklarını ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl alevlere teslim olan Amazon'da, 906 bin hektar alan kül olmuştu.

Independet'ın aktardığına göre, sivil toplum kuruluşu EcoHealth Alliance Başkanı Peter Daszak, "Yeni ortaya çıkan üç salgından biri, ormansızlaşma gibi arazi kullanımındaki değişikliklerle bağlantılıdır." dedi.

"VİRÜSÜN YAYILMASI İÇİN HER TÜRLÜ MALZEME VAR"

Amazon Ormanları'ndaki duruma işaret eden eden Kaliforniya Üniversitesi'nden David Wolking, "Bir virüsün yayılma tarifi için tüm malzemelere sahipsiniz." diye konuştu.

1998'DEKİ YANGINI HATIRLATTILAR

Bazı araştırmacılar, 1998 yılında Endonezya'da yaşanan dev yangınları işaret ederek, yıkımlar sonucu Nipah virüsünün ortaya çıktığını hatırlatıyor.

Bölgedeki meyve yarasalarının, yoğun duman nedeniyle Malezya'daki meyve bahçelerine gittiği aktarıldı.