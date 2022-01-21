American Airlines maske takmayan yolcu nedeniyle geri döndü

Londra'ya uçuş gerçekleştiren American Airlines uçağında bir yolcu maske takmadı. Bu nedenle ise uçak uçuş sırasında havalimanına geri döndü.

Miami'den Londra'ya gitmekte olan American Airlines uçağı, bir yolcunun maske takmayı reddetmesi üzerine uçuş sırasında geri döndü.

BBC'de yer alan habere göre, 129 yolcunun bulunduğu uçak Miami'ye geri döndükten sonra polis, 40'lı yaşlardaki kadın yolcuya uçaktan inerken eşlik etti.

AMERİCAN AİRLİNES İLE UÇMASI YASAKLANDI

Soruşturma devam ederken hava yolu şirketi, kadını American Airlines ile uçması yasaklanan kişiler listesine aldı.

"HERKES ŞOKE OLDU"

Uçaktan indikten sonra bir yolcu WFOR-TV'ye "Herkes şoke oldu" açıklaması yaparken başka bir yolcu ise hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

AYNI OLAYDAN 6 BİN VAKA BİLDİRİLDİ

ABD Federal Havacılık İdaresine göre, hava yolu şirketi, geçen yıl pek çoğu maske takmayı reddederek kuralları ihlal eden yolcuların dahil olduğu yaklaşık 6 bin ve bu yılın ilk iki haftasında 151 vaka bildirdi.