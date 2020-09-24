Amerika Başpiskoposu Elpidophoros: Türkiye'nin saldırgan tavrından endişeliyiz

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, Türkiye'deki Hristiyan azınlıklar ve Ayasofya müzesinin camiye dönüştürülmesiyle ilgili endişeli olduğunu söyledi.

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros'tan Türkiye'yle ilgili hadsiz bir açıklama geldi...

Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tüm dünyaya Türkiye'ye şikayet etmesinin ardından devreye şimdi de Amerika Başpiskoposu Elpidophoros girdi.

"TÜRKİYE'NİN SALDIRGAN TUTUMUNDAN KAYGI DUYUYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kabul ettiği Elpidophoros, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı gittikçe artan saldırgan tutumundan kaygı duyuyoruz" dedi.

Pompeo'nun Atina'ya yapması beklenen ziyaret öncesinde gerçekleşen toplantıda Elpidophoros, "ABD, hukukun üstünlüğünü, Türkiye'deki azınlık haklarını; Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye için barışı korumalı" ifadelerini kullandı.

AMERİKAN BAŞPİSKOPOS, KENDİSİNİ İLGİLENDİRMEYEN 'DOĞU AKDENİZ' MESELESİNE BURNUNU SOKTU

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Elpidophoros, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki duruşuyla ilgili ciddi endişelerini" Pompeo'ya aktardığını ifade etti:

“Yunan-Amerikan toplumunun Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı gittikçe artan saldırgan tutumuna ilişkin sürekli artan endişesini ifade etme fırsatım oldu. Dışişleri Bakanı'ndan Amerikan hükümetinin Ekümenik Patriklik, Türkiye'deki Rum cemaati ve Türkiye'deki tüm dini azınlıklar için desteğini aradım."

Yunan din adamı, 22 Haziran 2019'da Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposu olmuştu.