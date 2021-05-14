Bayram namazında buluşan yüzlerce Müslüman, Kudüs ve Gazze için dua etti.

Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) buluşan yüzlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını eda etti, ardından bayramlaşma programı düzenlendi.

Maryland eyaletinde bulunan ve ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan DCA, Ramazan Bayramı için yüzlerce Müslümanın buluşma noktası oldu.

GAZZE İÇİN DUA

Koronavirüs düzenlemeleri kapsamında iki ayrı cemaatle kılınan bayram namazında caminin içini ve avluyu dolduran Müslümanlar, hep birlikte Kudüs, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için dua etti.

Bayram namazının ardından merkezin geniş bahçesinde coşku içinde bayramlaşan Müslümanlara daha sonra kahvaltı ikram edildi.

Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan farklı milletlere mensup yüzlerce Müslümanın da katıldığı bayram namazı ve sonrasındaki etkinlikler, DCA bünyesindeki diğer bayram organizasyonlarıyla devam edecek.

Amerika Diyanet Merkezi'nde bayramlaşma VİDEO