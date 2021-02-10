Amerika Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunu detaylı inceleyecek

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek'in koronavirüs'ün aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek olduğunu açıklaması Amerikalılar'ın hoşuna gitmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, virüsün Vuhan’da Aralık 2019’dan önce görüldüğüne dair kanıt bulamadıklarını belirterek, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının “pek olası olmadığını” fakat hayvan kökeninin de henüz tanımlanamadığını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde Vuhan'da saha çalışması yapan DSÖ ekibinin raporunu ve ekibin başı Peter Ben Embarek'in açıklamalarını değerlendirdi.

KENDİ UZMANLARININ ARAŞTIRMASINI İSTEDİ

Psaki, DSÖ uzmanının sunduğu raporda ABD'nin bir rolünün olmadığını, öncelikle söz konusu raporu detaylı şekilde inceleyeceklerini söyledi.

ABD'nin koronavirüsün kökenlerine ilişkin kendi uzmanlarının Çin'de bağımsız şekilde sahada araştırma yapmasını istediklerini kaydeden Psaki, ancak ondan sonra virüsün kökenleri konusunda daha net bir sonuca varacaklarını ifade etti.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, koronavirüs'ün aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ancak daha fazla spesifik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Embarek, virüsün, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlatmıştı.





ÇİN TALEBİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.