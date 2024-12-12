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Haber Merkezi

Amerika'da korkunç bir olay yaşandı.

ABD'de 5 yaşındaki bir kız, ailesinin Covina bölgesindeki evinin arka bahçesinde iki evcil köpek tarafından parçalandı.

Bölgede yaşayanlar ise olayın ardından korktuklarını söyledi ve yaşadıkları şoku anlattı.

"HAYATI BOYUNCA KÖPEKLERLE BERABERDİ"

Los Angeles polis departmanına göre saldırı, Pazar günü öğle saatlerinde Palomino Drive'ın 2500. bloğunda meydana geldi. Hastaneye kaldırılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şerif Teğmen Steven De Jong, "Çocuk hayatı boyunca köpeklerin etrafındaydı" dedi.

YETKİLİLER KÖPEKLERİ TOPLADI

Yetkililer, saldıran köpeklerin 10 yaşında bir Rottweiler ve 6 yaşında bir Rottweiler-Weimaraner karışımı olduğunu söyledi. Evde yaşayan köpeklerin dördü de uyutulmak üzere yetkililer tarafından götürüldü.

Yakınlarda yaşayan Ann Evans, başlangıçta köpeklerin ailenin komşularından birine saldırdığını düşündüğünü söyledi.

Evans, "İlk başta köpeklerin serbest kaldığına dair bir şeyler söyledikleri için mahalleden başka birisine saldırmış olabileceğini düşündük. Sonra onun kendi çocuğu olduğunu duyduğumuzda, dehşete düştük" dedi.

"ÇOK TALİHSİZ BİR KAZA"

Yine komşulardan De Jong, dedektiflerin çocuğun ölümünü "çok talihsiz ve trajik bir kaza" olarak araştırdığını söyledi.