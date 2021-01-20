Amerika'da Joe Biden dönemi başladı

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için başkent Washington'da düzenlenen yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı.

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için başkent Washington'da düzenlenen yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı.

Ülke tarihinde emsali görülmemiş yoğun güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde, Kongre binasının batı kanadında kurulan platformda başlayan törene sınırlı sayıda davetli katıldı.

TRUMP FLORİDA'YA GİTTİ

Görev süresi bugün (TSİ) 20.00'de sona erecek Başkan Donald Trump, törene katılmayıp sabah Florida'daya gitti, Yardımcısı Mike Pence, Kongre üyeleriyle törene katılanlar arasında yer aldı.

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ESKİ BAŞKANLAR EŞLERİYLE KATILDI

Yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı törende, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da eşleriyle hazır bulundu.

KİLİSEDE DUA ETTİ

Biden, eşi Jill Biden ile tören öncesi gelenek olan kilise ziyaretine giderek dua etti, ardından seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris ile yemin töreninin yapılacağı alana geçti.

Kongre binasının batı cephesinde kurulan platformda yemin töreni başladı. Törende önce seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris yemin edecek, ardından Joe Biden ABD'nin 46'ncı başkanı olarak yemin ederek görevine başlayacak.

Biden, burada başkan olarak ilk konuşmasını yapacak. Biden'ın konuşmasında, ülkede 400 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ve siyasi olarak bölünmüş ABD halkını yeniden bir araya getirmeye dair mesajlara ağırlık vermesi bekleniyor.

Konuşmanın ardından Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, (TSİ) 21.40'ta askeri kıtayı selamlayacak. Ardından (TSİ) 22.25'te Biden ve Harris eşleriyle Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak.