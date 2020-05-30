- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Amerika'da polis eylemcileri gaza boğuyor
Amerika'da polis eylemcileri gaza boğuyor
Türk polisinin biber gazı kullandığı olayları anında kınamaya çalışan ülkeler, Amerika'da dalga dalga yayılan olayları görmezden geldi.
- REUTERS
- 30.05.2020 - 09:56
Amerika'da başlayan sokak olaylar, ülkede iç savaş söylemlerini üst düzeye çıkardı.
Göstericilerin önüne geçemeyen Amerikan polisi, şiddetin seviyesini de yükseltiyor.
Polislerin her yere orantısız bir şekilde gaz sıkması nedeniyle eylemciler zor anlar yaşadı.
SU, SÜT, LİMON
Biber gazının etkisini kırmak isteyen eylemciler, yüzlerine su, süt, limon gibi şeyler sıkmaya başladı.
TÜRK POLİSİ OLSA...
Türkiye'de polis ekiplerinin biber gazı kullanması durumunda anında açıklama yapan ülke temsilcileri ise Amerika'daki olaylar karşısında büyük bir sessizlik içinde.
Türk polisinin biber gazı kullanmasıyla ilgili mesafe ve açı konusunda farklı küstah açıklamalar yapanlar, Amerikan polisinin şiddetini kınayamıyor.