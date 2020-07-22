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    Amerika'da polise karşı çıplak eylem

    Amerika'da polise karşı çıplak eylem

    Amerika'da George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 14:24
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 14:24
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    Amerika'da polise karşı çıplak eylem

    Amerikan polisinin siyahi George Floyd'u vahşice öldürmesi, ülke eylemlerin fitilini ateşledi. Aylardır devam eden eylemler nedeniyle sokaklar savaş alanı. Amerikan polisinin yetersiz kalması üzerine askerler de sokağa inerek eylemlere müdahale etmeye başladı.

    POLİSLERİN ELLERİ TETİKTE

    Protestocular, polis ve askere karşı farklı eylemler yapmaya başladı.

    Bir kadın, elleri tetikte bekleyen güvenlik güçlerine karşı soyunup yere oturdu. O anda çekilen fotoğraf, eylemcilerin sembol fotoğrafları arasındaki yerini aldı.

    Polis aracının ışık yansıttığı kadın uzun süre, güvenlik güçlerine karşı çıplak bir şekilde oturmaya devam etti.

    Amerika'da polise karşı çıplak eylem #1

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