Amerika'da yeni anket: Kamala Harris farkı açmaya başladı Amerika'da seçmenlerin yüzde 48'i Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklerken, yüzde 41'i de rakibi Donald Trump hakkında olumlu düşünüyor.

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AA

Amerika, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Joe Biden'ın yerine adaylığı alan Kamala Harris ise geride başladığı anketlerde öne geçmeyi başardı.

Suikasttan sonra popülerliğini artıran diğer aday Donald Trump, Harris'in gerisinde kalmış durumda.

FARK AÇILDI

ABD'de yapılan son ankete göre, seçmenlerin yüzde 48'i Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini söyledi. Yüzde 41'i de rakibi Donald Trump için olumlu düşündüklerini belirtti.

"HARRİS'İN DESTEK ORANLARI ARTTI"

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Harris'e destek oranlarının arttığı tespit edildi.

Buna göre, Harris'i destekleyen Demokrat seçmenlerin oy oranı yüzde 83 iken, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i Trump'ın kazanacağı görüşünde.

HARRİS KADIN SEÇMENLER ARASINDA POPÜLER

Harris, kadın seçmenler arasında daha popülerken, Trump ise erkekler tarafından daha çok tercih ediliyor.

AP'nin NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile daha önce yaptığı ankette, ABD'lilerin Trump'ı ekonomi yönetimi, Harris'i ise demokrasiye bağlılıkta iyi bulduğu belirlenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)