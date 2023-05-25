Amerikalı çiftine evlilik teklifi aynı ana denk geldi Birbirlerinden habersizce evlilik teklifi hazırlayan çift büyük sürpriz yaşadı. Sevgililer, aynı anda diz çökerek evlenme teklifi etti.

ensonhaber.com

Dünyaevine girmek isteyen çiftlerin evlenme teklifi sürprizleri sosyal medyada sıkça yayılıyor.

Bu kez ilginç bir evlenme teklifi anı göze çarptı.

Amerika’daki çift, Disneyland’a gitti.

Burada birbirlerinden habersizce evlilik teklifi organize eden ikili renkli anlara neden oldu.

Aynı anda evlenme teklifi ettiler

Fotoğraf çektirdikleri anda elindeki yüzük kutusunu gizlemeye çalışan kadın bir süre sonra diz çöktü.

Bu anlarda şaşkınlığa uğrayan erkeğin de cebinde bir yüzük kutusu gizliydi.

Bir süre kahkaha atan erkek de yere diz çökünce ilginç bir evlilik teklifi anı yaşandı.