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    Amerikalı kadın markette çocuk satın almaya çalıştı

    Market kasasında sıra bekleyen kadının çocuğunu 500 bin dolar karşılığında satın almak isteyen Rebecca Lanette Taylor, suçlu bulunursa 10 yılla yargılanacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 14:33
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    Amerikalı kadın markette çocuk satın almaya çalıştı

    ABD'nin Teksas eyaletinde ilginç bir olay yaşandı.

    Crockett County'deki bir markete gelen Rebecca Lanette Taylor, alışveriş arabasıyla kasa sırasında bekleyen bir kadına yanaşıp, 1 yaşındaki çocuğunu satın almak istediğini söyledi.

    500 BİN DOLAR PARA TEKLİF ETTİ

    Sarışın ve mavi gözlü olan çocuğu çok sevdiğini söyleyen 49 yaşındaki Taylor,  kimliği açıklanmayan anneye 250 bin dolar teklif etti. Taylor, 250 bin doların arabasında nakit olarak bulunduğunu ve çocuğu hemen alabileceğini belirtti. Yaşananlar üzerine paniğe kapılan anne, marketten çıkarak çocuğunu arabasına kilitledi. Anneyle çocuğunun yanına ikinci kez gelen Taylor, bu kez ise 500 bin dolar teklifte bulunup, bölgeden uzaklaştı.

    Amerikalı kadın markette çocuk satın almaya çalıştı #1

    POLİS GÖZALTINA ALDI

    İhbar üzerine çalışma başlatan polisler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve Taylor'ı çocuk satma ve alma suçundan tutukladı. Houston County Hapishanesi'ne sevk edilen Taylor, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

    HAPİS CEZASI ALABİLİR

    Independent'ın haberine göre; Taylor'ın dava tarihi henüz açıklanmazken, suçlu bulunduğu takdirde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.


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