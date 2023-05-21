Amerikalı Senatör Menendez: Yunanistan'a F-35 satışı için onaylar verildi Menendez, "Satın alma süreci için müzakerelerde bulunuyoruz." dedi. Amerikalı yetkili, tedarikle ilgili onayın verildiğini söyledi.

ensonhaber.com

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye ve Yunanistan hakkında açıklamalarda bulundu.

Menendez, New York'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlerden sonra "barıştan yana farklı bir tavır olacağı ümidini" dile getirdi.

Türkiye ve Yunanistan'daki seçimleri değerlendirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, seçimden önce Türkiye hakkında yaptığı açıklamalara değinen Menendez, şöyle dedi:

Kuşkusuz Yunanistan Başbakanı, karşılıklı saygı, barış ve güvenlik olması koşuluyla Türk mevkidaşıyla görüşme iradesine kendisinin de sahip olduğunu vurguladı.

F-35 meselesi

Menendez, sözü Yunanistan'ın ABD'den talep ettiği F-35 savaş uçaklarına getirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin’den F-35 savaş uçaklarının Atina'ya teslimatını istemişti.

"Onaylar çoktan verildi"

Kathimerini'nin aktardığına göre, F-35 satışı ile ilgili olarak kendisinin gerekli imzayı attığını söyleyen Menendez, şunları söyledi: