Amerikan Novavax korona aşı yüzde 89,3 başarılı oldu

Amerikan ilaç şirketi Novavax, koronavirüse karşı İngiltere'de sürdürdüğü 3. faz aşı çalışmalarında yüzde 90'a yakın başarı sağladığını açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi Novavax, geliştirdikleri potansiyel korona aşısının İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayınladı

Novavax, denekler arasında koronavirüsün Britanya'da görülen mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu aşının virüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu kaydetti.

15 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

ABD hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan Maryland merkezli şirketin internet sayfasında, aşının İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, ilk defa Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da "belli ölçüde işe yaradığı" belirtildi.

GÜNEY AFRİKA'DA KORUMA ORANI YÜZDE 49

Firmanın açıklamasında, geliştirdikleri aşının Güney Afrika'daki koruma oranının yüzde 49 olduğu bildirilirken, denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğuna, aşının etkinlik oranının HIV taşımayan hastalarda yüzde 60'a çıktığına vurgu yapıldı.

Novavax'ın, geliştirdiği aşıya İngiltere'de onay alabilmesi için, bundan sonrasında elde edilecek ek verilere ihtiyacı bulunuyor.