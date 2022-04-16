Amina Muaddi, aldatma iddialarını yalanladı

Hamileliğiyle gündemde olan Rihanna'nın aldatıldığı iddialarının ardından Amina Muaddi cephesinden açıklama geldi. Tasarımcı, Asap Rocky ile birlikteliklerinin olmadığını açıkladı.

Karnı burnunda giydiği tarz elbiselerle oldukça dikkat çeken Rihanna’nın aldatıldığı öne sürüldü.

Çocuğunun babası Amerikalı rapçi Asap Rocky'yle sorunlar yaşadığı belirtilen Rihanna, iddiaya göre sevgilisi ile tasarımcısı Amina Muaddi'yi yakaladı.

İhanete dair yabancı basından herhangi bir detay paylaşılmadı ancak Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı, Muaddi’yi takipten çıktı.

“Bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalan…”

2 gündür adeta ortalığı birbirine katan iddialara ilişkin ilk açıklama Amina Muaddi’den geldi.

Yasak aşk iddialarını yalanlayan Muaddi, “Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar 'aşağılık' olanların.” dedi.

“Ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm”

Devam eden Muaddi, “Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor.” ifadelerini kullandı.

Rihanna'nın hamileliğini hatırlatan Muaddi, bir insanın hayatının en güzel dönemi olması gereken zamanların bile bu tür söylentilerin yayılmasına engel olmadığını dile getirdi.

‘Herkes işinde gücünde’

“Konuşmak zorunda hissettim, çünkü bu sadece bana değil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik” diyen Muaddi, Rihanna'nın güzel ve iddialı giysileriyle hamilelik dönemini yaşamaya devam ettiğini, kendisinin de işine geri döndüğünü belirtti.