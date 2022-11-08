Amineh Kakabaveh: İsveç, Erdoğan'ın önünde diz çöktü

PKK destekçisi Kakabaveh, Stockholm yönetiminin Ankara'nın her talebini kabul ettiğini söyledi.

Türkiye, NATO'ya katılmak isteyen İsveç'ten suçluların iadesini istiyor.

Ankara'yı ziyaret etmeye karar veren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Hükümetin ana noktası NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlerine katılım önlenecektir." demişti.

"Her şeyi kabul ediyorlar"

İsveç'te PKK destekçisi eski milletvekili Amineh Kakabaveh, iki ülke arasında atılan adımlardan rahatsız oldu.

Aftonbladet gazetesine konuşan Kakabaveh, "İsveç, sonuçlarını düşünmeden her şeyi kabul ediyor." dedi.

Başbakan Kristersson hükümetinin, önceki hükümetin çizgisinde ilerlediğini belirten Kakabaveh, şu ifadeleri kullandı:

Kakabaveh: Bu hükümet, Erdoğan'ın tam olarak istediğini yapıyor

"Garip ve korkunç olan şey şu ki, bu hükümet bir adım öteye gidiyor ve Erdoğan'ın tam olarak istediğini yapıyor. Erdoğan, sürekli yeni taleplerde bulunmaya devam edecek. İsveç'i bırakmayacak ama daha fazlasını isteyecek."

Türkiye'nin, İsveç'in en zayıf noktalarını ve baskı altında olduğunu bildiğini anlatan Kakabaveh, Stockholm yönetiminin gelecekte Türkiye'ye silah göndermesine karşı olduğunu söyledi.

"İsveç hükümeti diz çöktü"



PKK destekçisi siyasetçi, "İsveç'in, Türkiye'ye silah ihraç edecek bir tavır alması bence korkunç bir ikiyüzlülük. İlkelerimize ve dayanışmamıza büyük bir ihanet.

Şu anda İsveçli olmaktan ve İsveç hükümetinin Erdoğan'ın önünde diz çökmesinden utanıyorum. İsveç, küçük bir ülke olmasına rağmen dünyada söz sahibiydi ama şimdi ne o ne de onurumuz kaldı." diye ekledi.