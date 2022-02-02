Lübnan'da yaşayan Ermeniler, yaklaşık bir asır önce Anadolu'dan ülkeye taşıdıkları pek çok yemek çeşidini, hem evlerinde hem de restoranlarda yapmaya devam ediyor.

Mantı, su böreği, pastırma, sucuk, lahmacun, Adana ve Urfa kebabı gibi Anadolu mutfağının en önemli lezzetlerini Lübnan halkına da sevdirerek neredeyse tüm restoranların menülerine Türkçe isimleriyle yazdırmayı başaran Ermenilerin çoğu başkent Beyrut'taki Burc Hammud Mahallesi'nde yaşıyor.

Anadolu mutfağı, Türkçe yemek isimleriyle Lübnan'a taşındı - Video



SUCUK DÖNERİ YAPIYORLAR

Bu mahalleye gittiğinizde aynen Türkiye'deki gibi kasap ve restoranlardan pastırma ve sucuk satın alabiliyorsunuz. Durumu biraz daha ileriye taşıyan Ermeniler, sucuk döner dahi yaparak yemek piyasasında iyi bir yer edinmiş.

ANADOLU'DAN GELEN YEMEK KÜLTÜRÜ, LÜBNAN'DA MEŞHUR OLDU

Ermenilerin Anadolu'dan taşıdığı bu lezzetlerin Lübnan'da son dönemde daha da meşhur olduğuna dair gastronomi haber sitelerinde birçok haber yer alıyor.

"Eater" isimli bir gastronomi haber sitesi, geçtiğimiz günlerde "Az bilinen Ermeni yemekleri Lübnan'da ilgi odağı oldu" başlıklı bir yazı yayınlandı.