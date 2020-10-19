Anastasiadis'ten KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tebrik mesajı

GKRY lideri Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile en kısa zamanda görüşmeyi beklediğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Twitter hesabından Türkçe olarak da yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti.

"GÖRÜŞMEMİZİ BEKLİYORUM"

Anastasiadis, mesajında "Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak Sayın Ersin Tatar’ı seçme kararına tamamen saygı gösterilmektedir. Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ederim ve en kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"HAZIR VE KARARLIYIM"

Rum lider, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

"BM Genel Sekreteri'nin en kısa zamanda Kıbrıs sorununun BM kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve üyesi olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz AB'nin ilke ve değerleri temelinde çözülmesi için yeni bir girişimde bulunması ile ilgili ifade edilmiş niyetine hemen cevap verme konusundaki hazır ve kararlı olduğumu temin etmek istiyorum. Sayın Tatar'ın da aynı iradeyi göstereceğini ümit etmek istiyorum."