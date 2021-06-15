Andrej Babis: İsveç ve Hollanda'nın çoğunluğu Müslümanlardan oluşacak

Andrej Babis: İsveç ve Hollanda'nın çoğunluğu Müslümanlardan oluşacak

Çek başbakan, iki ülkenin gelecekteki nüfus değişimine ilişkin görüşünü paylaştı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis'in Hollanda ve İsveç'in gelecek yıllardaki nüfus yapısına dair görüşü, Avrupa'da tartışma konusu oldu.

Pravo gazetesinde göçle ilgili yazıda, Babis'in görüşlerine de yer verildi.

İSVEÇ VE HOLLANDA NÜFUSUYLA İLGİLİ TAHMİNİ

Babis, "2044'e kadar Hollanda nüfusunun çoğunluğunun Müslümanlardan oluşacağı" şeklindeki tahminini paylaştı.

Çek başbakan, "İsveç'in nüfusunun da 2065 yılına kadar çoğunlukla Müslümanlardan meydana geleceğini" belirtti.

Babis'e göre, halihazırda Hollanda'da yüzde 5, İsveç'te yüzde 8 oranında Müslüman nüfus yaşıyor.

"ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Yazıyı Twitter hesabından paylaşan Babis, kendisine özür dilemesi yönünde çağrılar yapıldığını belirterek, "Özür dileyecek bir şey yok." dedi.

Başkent Prag'da Charles Üniversitesi araştırmacısı Daniel Prokop da Babis'e tepki gösterek, "İnsanları korkutmak istiyor. Tahminleri abartılı." ifadesini kullandı.