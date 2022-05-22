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    Andrzej Duda: Ukrayna, kendi geleceğine karar vermeli

    Duda, Kiev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteklerine boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.
    • 22.05.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 14:11
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    Andrzej Duda: Ukrayna, kendi geleceğine karar vermeli

    Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'nın geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

    Duda, Kiev'de milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, kendi geleceğine karar verme hakkının sadece Ukrayna'ya ait olduğunu söyledi.

    "Putin'in taleplerine..."

    Reuters'ın haberine göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan saldırılarından bu yana Ukrayna Parlamentosu'nda konuşma yapan ilk yabancı lider olan Duda, şunları kaydetti:

    "Ukrayna'nın, Putin'in taleplerine boyun eğmesi gerektiğini söyleyen endişeli sesler ortaya çıktı. Sadece Ukrayna, kendi geleceği hakkında karar verme hakkına sahip."

    Barış vurgusu

    Polonya Cumhurbaşkanı Duda, daha önceki bir açıklamasında, savaşı durdurma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına işaret ederek, "Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum." demişti.

    Duda, Ukrayna ile Rusya arasında barışın ivedilikle tesis edilmesini gerektiğini söylemişti.

    Andrzej Duda: Ukrayna, kendi geleceğine karar vermeli #1


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