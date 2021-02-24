Angela Merkel: Almanya, koronavirüs salgınında üçüncü dalgada

Alman başbakan, ülkesinin karşı karşıya kaldığı duruma dikkat çekti. Merkel, normale dönüş için temkinli konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınının ülkesindeki gidişatıyla ilgili konuştu.

Merkel, partisindeki milletvekillerine yaptığı konuşmada, Almanya'nın koronavirüs salgınının üçüncü dalgasını yaşadığını söyledi.

'ÜÇÜNCÜ DALGAYI YAŞIYORUZ' UYARISI

Alman başbakan, geçen yılın sonlarında getirilen ve 7 Mart'a kadar uzatılan kısıtlamaların dikkatli ve kademeli olarak gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda uyardı ve ekledi: "Şu an üçüncü dalgadayız."

Virüsün daha bulaşıcı varyantına bağlı salgınların görüldüğü Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ile ilgili sınır kontrollerinin, Almanya'nın günlük koronavirüs vakalarını azaltmasına yardımcı olduğu belirtildi.

KISITLAMALARIN HAFİFLETİLMESİ ZORLAŞABİLİR

Ancak, yavaş ilerleyen aşı uygulaması ve Almanya'da halihazırda tespit edilmiş olan hızlı yayılan mutasyonlu virüslerin varlığı, Avrupa ülkesinde kısıtlamaların hafifletilmesini zorlaştırabilir.

"GÖZE ALAMAYIZ"

Angela Merkel, konuya ilişkin "İniş ve çıkışları göze alamayız." diyerek, vakaların tekrar artmaya başlaması durumunda yeniden kısıtlamalara mecbur kalmamak için normal hayata dönüşün dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesini istedi.

Merkel, hızlı testleri daha kullanılabilir hale getirmenin ve test kapasitesini artırmanın normale dönüşü daha dayanıklı hale getirebileceğini sözlerine ekledi.

ALMANYA'DA SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin paylaştığı verilere göre, Almanya'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 2.4 milyonu geçerken, 69 binden fazla kişi hayatını kaybetti.