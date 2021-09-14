Merkel, daha önce yaşadığı titreme durumunun yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı sandalyede oturdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz yıllarda katıldığı resmi törenlerde geçirdiği titreme nöbetleriyle gündeme gelmişti.

Görüntülerin ardından karşılama törenlerine katılan Merkel için sandalyeli çözüm bulundu.

TÖREN SIRASINDA SANDALYEDE OTURDU

Merkel, Balkan ziyareti kapsamında Sırbistan’ın ardından Arnavutluk’a gitti. Başkent Tiran’da Başbakan Edi Rama'nın resmi törenle karşıladığı Merkel'in, Arnavutluk Devlet Sarayı'ndaki tören sırasında sandalyede oturduğu görüldü.

Merkel'in yanı sıra Rama da kendisi için hazırlanan sandalyedeki yerini aldı.

MERKEL'İN ARNAVUTLUK TEMASLARI

Resmi törenin ardından Şansölye Merkel ile Başbakan Rama önce ikili, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Angela Merkel, Arnavutluk’taki resmi törene oturarak katıldı ViDEO

MERKEL'İN TİTREME NÖBETİ

Almanya Başbakanı Merkel, 2019 yılında dönemin Finlandiya Başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende titreme nöbeti geçirmişti.

Kameraya yansıyan görüntülerde, titreme sırasında dişlerini sıkan Merkel'in, kendini kontrol etmeye çalıştığı görülmüştü.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Merkel, yaşadıklarına dair bir soruya "Endişeye gerek yok, iyiyim ve görevimi yapabileceğimden eminim.'' yanıtını vermişti.

Merkel 3. kez titreme nöbeti geçirdi ViDEO