Angela Merkel: Belarus, göçmenlerle AB’yi zayıflatmayı hedefliyor

Alman Başbakan, sınırdaki göçmen krizi karşısında Polonya'ya destek açıklaması yaptı. Merkel, Avrupa Birliği sınırlarına saldırı düzenlendiğini söyledi.

Koltuğunu devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus'un mültecileri koz olarak kullandığını savundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yi Berlin'de kabul eden Merkel, Varşova yönetimine "tam dayanışma" sözü verdi.

"HEDEFLERİ AB'Yİ ZAYIFLATMAK"

İki ülke arasındaki ilişkileri ve Polonya-Belarus sınırındaki durumu ele aldıklarını belirten Merkel, Belarus’un mültecileri kullanarak AB sınırlarına saldırdığını söyledi.

Merkel, Belarus'un Polonya-Belarus sınırında neden olduğu durumun sadece Polonya'yı istikrarsızlaştırmayı değil, aynı zamanda tüm Avrupa Birliği'ni zayıflatmayı da hedeflediğini vurguladı.





ALMANYA'NIN GÜNDEMİ POLONYA SINIRINDAKİ GÖÇMENLER

Merkel, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yakın ilişkinin mülteci sorununda etkin olduğunu öne sürdü ve bu nedenle son zamanlarda Putin ile görüşmeye çalıştığını söyledi.

Moskova tarafında da mültecilerin içinde bulunduğu insani durumun istismar edilmemesi gerektiğini ifade eden Alman Başbakan, Ukrayna'daki durumu da görüşmede ele aldıklarını belirtti.