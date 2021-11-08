Angela Merkel: Mülteciler ve koronavirüs, dönemimdeki en büyük iki zorluktu

Angela Merkel: Mülteciler ve koronavirüs, dönemimdeki en büyük iki zorluktu

Alman başbakan, ülkesine liderlik ettiği süreçte yaşadığı zorlukları anlattı.

Almanya başbakanlığı görevinde son günlerini geçiren Angela Merkel, mülteci politikası ve koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen ay son AB liderler zirvesinde kendisinin "uzlaşma makinesi" olarak nitelendirilmesine değinen Merkel, "Elbette ben bir makine değilim, ama bir insanım." dedi.

KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

Alman basınından Deutsche Welle'ye konuşan Merkel'e, 16 yıllık görev süresi boyunca karşılaştığı zorluklar soruldu.

"BİRİNCİSİ ALMANYA'YA GELEN MÜLTECİLERDİ"

Merkel, "Şahsen en zorlayıcı bulduğum iki olay, birincisi, buraya (2015'te) gelen çok sayıda mülteciydi. Buna aslında 'kriz' demekten hoşlanmıyorum çünkü insan insandır." dedi.

"İKİNCİ ZORLUK KORONAVİRÜS"

Suriye'den kaçan birçok insan nedeniyle baskı altına girdiklerini belirten Merkel, ikinci zorluğu koronavirüs pandemisi olarak açıkladı.

Alman başbakan, konuya dair görüşlerini "Belki de bunlar, insanların doğrudan nasıl etkilendiğini açıkça gördüğümüz krizlerdi." ifadesini kullandı.

Angela Merkel'in katıldığı son AB Liderler Zirvesi ViDEO