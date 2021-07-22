Angela Merkel: Ne kadar aşılanırsak o kadar özgür oluruz

Angela Merkel: Ne kadar aşılanırsak o kadar özgür oluruz

Alman başbakan, pandemiyle mücadelede aşılanmanın öneminin altını çizdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki vatandaşları koronavirüs aşısı yaptırmaya çağırdı.

Şansölye olarak gazetecilerle son yaz konuşmasını yapan Merkel, koronavirüs enfeksiyonlarının artmasından endişe duyduğunu söyledi.

"NE KADAR AŞI O KADAR ÖZGÜRLÜK"

Merkel, "Ne kadar aşılanırsak o kadar özgür oluruz." ifadesini kullandı.

Alman başbakan, virüse karşı aşılanmış vatandaşlardan, başkalarını da ikna etmelerini istedi.

"HER AŞI NORMALE DÖNÜŞ İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM"

"Enfeksiyon rakamları endişe verici bir dinamikle tekrar yükseliyor." diyen Angela Merkel, "Her aşı, normale dönüş yolunda küçük bir adımdır." şeklinde konuştu.

Bu arada 2021 Almanya federal seçimleri, 26 Eylül'de gerçekleştirilecek. Merkel, başbakanlık için yeniden aday olmama kararı almıştı.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Almanya'da koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı, büyük ölçüde Delta varyantı ağırlıklı olmak üzere son iki haftada artış eğilimine girmiş durumda.

Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte bin 890 yeni vaka bildirdi. Gelecek iki hafta içinde vakaların iki katına çıkmasını beklediklerini kaydeden Merkel, sözlerini şöyle bitirdi:

"Vaka oranının artmasıyla birlikte ek önlemler almamız gerekebilir."