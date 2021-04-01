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    Angela Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz

    Paskalya tatili öncesi video mesajı yayınlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlara tüm kurallara tutarlı bir şekilde uymaları çağrısında bulundu.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 21:21
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    Angela Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili öncesi video mesaj yayınladı. Merkel mesajında, vatandaşlara tüm kurallara tutarlı bir şekilde uymaları çağrısında bulunarak, Paskalya tatiline yine bir çok kısıtlamaların gölgesinde girdiklerini belirtti.

    SALGININ ÜÇÜNCÜ DALGASI

    Aylardır salgına karşı bir çok özgürlüklerimizden taviz vererek mücadele verdiklerini ve bunun karşılığında da salgının yayılışını yavaşlattıklarını belirten Merkel, Covid-19’un mutasyona uğrayarak yayılma konusunda daha agresif bir boyutuyla karşı karşıya bulunduklarını aktardı. Merkel, bunun salgının üçüncü dalgası olduğunu belirtti.

    "DAVRANIŞLARIMIZLA ARTIŞI DURDURABİLİRİZ"

    Merkel, "Davranışımızla enfeksiyon sayısındaki güçlü artışı yavaşlatabilir, durdurabilir ve sonra tersine çevirebiliriz" dedi.

    AŞILAMA NİSAN AYINDA DA HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

    Nisan ayında aşı kampanyasında ileriye doğru büyük adımlar atılacağını belirten Merkel, aşılama kampanyası hızlı bir şekilde devam etmesiyle birlikte her hafta milyonlarca insan salgına karşı daha güvenli ve etkili korumaya sahip olacağını açıkladı.Angela Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz #1

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