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- Angela Merkel, Vladimir Putin'den Belarus üzerinde etkili olmasını istedi
Angela Merkel, Vladimir Putin'den Belarus üzerinde etkili olmasını istedi
- İHA
- 10.11.2021 - 17:49
- Güncelleme : 10.11.2021 - 17:55
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizini görüştü.
Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.
MERKEL İLE PUTİN'İN GÜNDEMİ SINIRDAKİ GÖÇMENLER
Seibert, yaptığı açıklamada, Merkel'in Putin'e Belarus tarafından göçmenlerin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı kullanılmasının "insanlık dışı ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söylediğini belirtti.
RUS LİDERE "BELARUS İLE KONUŞ" ÇAĞRISI
Merkel'in, Rus liderden Minsk yönetimi üzerinde etkili olmasını istediği kaydedildi.
Belarus ve Polonya arasındaki sınır bölgesinde binlerce göçmen, soğuk havaya rağmen sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor.
AB'DEN LUKAŞENKO'YA SUÇLAMA
Gözlemciler, sınırdaki durumun kötüye gitmesinden endişe ederken, AB ise Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu yaptırımlara misilleme olarak Orta Doğu'dan AB ülkeleri Letonya, Litvanya ve Polonya'ya göçmen kaçakçılığına izin vermekle suçluyor.
"ANLAŞMAZLIĞIN ARKASINDAKİ ÜLKE"
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de geçtiğimiz günlerde, Rusya'yı, Belarus ile AB arasındaki mülteci anlaşmazlığının arkasındaki ülke olarak nitelendirmişti.