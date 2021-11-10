Angela Merkel, Vladimir Putin'den Belarus üzerinde etkili olmasını istedi

Sınıra yığılan göçmenler, Merkel ve Putin'in gündemindeydi. Alman başbakan, Putin'den Belarus'u 'durdurmasını' talep etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizini görüştü.

Almanya Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

MERKEL İLE PUTİN'İN GÜNDEMİ SINIRDAKİ GÖÇMENLER

Seibert, yaptığı açıklamada, Merkel'in Putin'e Belarus tarafından göçmenlerin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı kullanılmasının "insanlık dışı ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söylediğini belirtti.

RUS LİDERE "BELARUS İLE KONUŞ" ÇAĞRISI

Merkel'in, Rus liderden Minsk yönetimi üzerinde etkili olmasını istediği kaydedildi.

Belarus ve Polonya arasındaki sınır bölgesinde binlerce göçmen, soğuk havaya rağmen sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

AB'DEN LUKAŞENKO'YA SUÇLAMA

Gözlemciler, sınırdaki durumun kötüye gitmesinden endişe ederken, AB ise Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu yaptırımlara misilleme olarak Orta Doğu'dan AB ülkeleri Letonya, Litvanya ve Polonya'ya göçmen kaçakçılığına izin vermekle suçluyor.

"ANLAŞMAZLIĞIN ARKASINDAKİ ÜLKE"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de geçtiğimiz günlerde, Rusya'yı, Belarus ile AB arasındaki mülteci anlaşmazlığının arkasındaki ülke olarak nitelendirmişti.

Polonya-Belarus sınırında göçmen hareketliliği ViDEO