Angela Merkel'den Dünya Ticaret Örgütü'ne reform çağrısı

Alman başbakan, DTÖ'nün değişen şartlara ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

İtalya'nın başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Görevi bırakmak üzere olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede yaptığı konuşmada reform çağrısı yaptı.

DTÖ İÇİN REFORM İSTEDİ

Önümüzdeki dönemde yoksul ülkelere 175 milyon doz aşı bağışlayacaklarını belirten Merkel, “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kendini yenilemeli.” dedi.

Merkel, konuşmasında, dünya nüfusunun yüzde 40'ının yıl sonuna kadar ve yüzde 70'inin gelecek yılın ortasına kadar aşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

"DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KENDİNİ YENİLEMELİ"

DTÖ'nün yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu ve salgın sonrası ekonominin toparlanacağını ifade eden Merkel, şunları söyledi:

"Dünya ekonomisi etkileşim halinde. Bunu enerji fiyatlarıyla ilgili sorularda ve bazen kesintiye uğrayan tedarik zincirlerinde de görüyoruz. G20 ülkelerinin, küresel çapta faaliyet gösteren büyük şirketlere 2023 yılından itibaren küresel asgari vergi getirilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Dünya Ticaret Örgütü değişen şartlara göre kendini yenilemeli."

İRAN AÇIKLAMASI

İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin önemine de dikkat çeken Merkel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İran'ın müzakere masasına dönmesine güveniyoruz ancak zaman geçiyor ve İran'da uranyum zenginleştirmesi devam ediyor. Bu bizi çok endişelendiriyor. İran'ın nükleer olarak silahlanmasını önlemek için neler yapılabileceğini konuşmanın zamanı geldi."