Angela Merkel'den, koronavirüse karşı tedbirli olun çağrısı

Salgının devam ettiğini hatırlatan Alman başbakan, "Temkinli kalırsak, korona salgını dehşetini kaybedecek" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı halktan tedbirli olmasını istedi.

Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, koronavirüs vakalarının düştüğüne ve aşı olanların sayısının arttığına işaret ederek, bu durumun tedbirlerin gevşetilmesine izin verdiğini belirtti.

"KURALLARA UYMANIZI İSTİYORUM"

Merkel, ancak tedbirlerin kaldırılmasında ölçülü davranılması gerektiğini, maske takma, mesafe ve hijyen kurallarının yürürlükte kalacağını ifade ederek, "Bu kurallara uymanızı istiyorum." dedi.

Salgının devam ettiğine dikkati çeken Merkel, "Üçüncü dalga etkileyici bir şekilde kırılmış olsa bile salgın henüz bitmedi. Hala ince bir buz tabakasının üzerinde hareket ediyoruz." diye konuştu.

"HEM UYARI HEM DE GÖREV"

Merkel, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantlarının yayılmasının bir tehlike oluşturduğuna işaret ederek, bu tehlikenin virüsün Delta varyantının yayıldığı Rusya ve Portekiz’deki gibi ülkelerde görüldüğünü anlattı.

"Bu bizim için hem uyarı hem de görevdir." diyen Merkel, Almanya’da koronavirüs vakalarında Delta varyantının payının arttığına dikkati çekti.

"ÜÇÜNCÜ DALGADAN SONRA TEMKİNLİ OLURSAK..."

Başbakan Merkel, yaz bitmeden ülkede tüm vatandaşlara aşı teklifi yapılacağını yineleyerek, salgınla mücadelede şimdiye kadar sağlık sisteminin kapasitenin sınırına gelmesinin önlendiğini ifade etti.

Merkel ayrıca, "Üçüncü dalgadan sonra da temkinli kalırsak, korona salgını dehşetini kaybedecek." dedi.