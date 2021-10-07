Angela Merkel'den Papa Francis'e veda ziyareti

Alman başbakan, koltuğunu devretmeden önce Vatikan'a ziyaret düzenledi. Papa ile görüşen Merkel, İtalya Başbakanı Draghi ile de bir araya geldi.

Almanya Başbakanlığı görevini bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, veda ziyaretlerine devam ediyor.

Merkel, son olarak Vatikan'a ve İtalya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

PAPA İLE VATİKAN'DA GÖRÜŞTÜ

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'da Merkel'i ağırladı. Görüşmenin ana gündem maddesini iklim değişikliğiyle mücadele oluşturdu.

Merkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanlığın iklim değişikliğine tepkisi, yaşam tarzımızda radikal bir değişiklik gerektirecektir." dedi.

KATOLİK KİLİSESİ'NDEKİ İSTİSMARLAR GÜNDEME GELDİ

İki isim, ayrıca biyoçeşitlilik, Avrupa Birliği'nin geleceği, dünya genelinde anlaşmazlıklar ve çatışmalar ile Fransa Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismarları ele aldı.

GÖÇ, KORONAVİRÜS...

Vatikan, yaptığı açıklamada, Merkel ve Papa'nın göç ve koronavirüs salgınını da görüştüğünü kaydetti.

Merkel, daha sonra İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de bir araya geldi.