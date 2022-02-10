Ünlü oyuncu, şiddetle mücadele yasasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Jolie, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Kadına Yönelik Şiddet Yasası'na destek için Capitol Hill'i ziyaret etti.

Kongre'yi yasa konusunda geç kalmakla eleştiren Jolie, konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET YASASI'NA DESTEK

Jolie, milletvekillerini Kadına Yönelik Şiddet Yasası'nı (VAWA) hayata geçirmeye çağırırken, bunun "ABD senatörlerinin bu yıl vereceği en önemli sınavlardan biri" olduğunu söyledi.

"KONGRE'DEN SESSİZLİK YÜKSELDİĞİNDE..."

Bir grup senatörle birlikte kameraların karşısına geçen Jolie, "Kadına Yönelik Şiddet Yasası'nı on yıl boyunca yenilemeyecek kadar meşgul bir Kongre'den sessizlik yükseldiğinde, bu durum değersizlik duygusunu pekiştiriyor." dedi.

KONUŞURKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gözyaşlarını tutamayan Angelina Jolie, yasanın birçok insan için geç kaldığını dile getirerek, sistem nedeniyle acı çeken kadınların, yaşadıkları istismarların acısını ve travmasını hala üzerlerinde taşıdığını vurguladı.

Angelina Jolie, kadına şiddetten bahsederken gözyaşlarını tutamadı ViDEO

"ÜLKEMİZDE AİLE İÇİ ŞİDDET NORMALLEŞİYOR"

"Çirkin gerçek şu ki ülkemizde aile içi şiddet normalleşiyor" diyen 46 yaşındaki Jolie, şu ifadeleri kullandı:

"Bu salonda, yasanın yeniden yetkilendirilmesini sağlamak için yıllarca çalışmış, istismara uğramış ve adaleti reddedilmiş insanlar var. Bu korumalara acilen ihtiyaç var."