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    Angola'da 5 bin 500'den fazla kişi sıtmadan öldü

    Angola'da 5 ayda sıtmadan ölen sayısı 5 bin 500'ü geçti.
    • AA
    • 19.06.2021 - 02:32
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    Angola'da 5 bin 500'den fazla kişi sıtmadan öldü

    Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanı Silvia Lutucuta, yaptığı açıklamada, Angola'nın sıtmayla ilgili "kritik ve zorlu" bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

    Lutucuta, bu yılın ilk beş ayında 5 bin 500'den fazla kişinin sıtmadan yaşamını yitirdiğini kaydetti.

    VAKA SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ

    Ülkede şimdiye kadar 2 milyondan fazla vaka görüldüğünü aktaran Lutucuta, salgından en çok 5 yaşın altındaki çocukların ve hamile kadınların etkilendiğini bildirdi.

    Lutucuta, hükümetin ülkede tıbbi ekipman ve ilaç temini için daha fazla çaba gösterdiğini ifade etti.

    Angola da 5 bin 500 den fazla kişi sıtmadan öldü #1

    SITMA HER İKİ DAKİKADA BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLUYOR

    Dünya Sağlık Örgütü, son iki senede Gana, Kenya ve Malavi'deki aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını açıklamıştı.

    Dünyanın birçok yerinde her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi’de uygulanmaya başlanmıştı.

    Angola da 5 bin 500 den fazla kişi sıtmadan öldü #2

    7 GÜNLÜK KULUÇKA SÜRESİ VAR

    Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtmanın ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtileri bulunuyor.

    Angola da 5 bin 500 den fazla kişi sıtmadan öldü #3

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