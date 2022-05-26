Ankara'da yapılan NATO müzakereleri İskandinav basınında

Helsinki ve Stockholm heyetleriyle gerçekleştirilen görüşmeler, her iki ülkenin de medya kuruluşlarınca aktarıldı.

Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında NATO'ya katılım konusundaki görüşmeler sürüyor.

İki İskandinav ülkesinden heyetler, görüşmeler çerçevesinde Ankara'ya geldi.

İsveç ve Finlandiya heyetleriyle ayrı ayrı görüşen Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

"Somut sonuç yok, silah ihracatında olumlu tutum var"

İsveç devlet televizyonu SVT'nin "NATO görüşmelerinin ardından Türkiye: Silah ihracatına ilişkin olumlu sinyaller" başlıklı haberinde, üç ülke arasındaki görüşmenin 5 saat sürdüğü kaydedildi.

Görüşmelerde somut sonuçlara ulaşılamadığı, ancak Sözcü Kalın'ın, İsveç'in Türkiye'ye silah ihracatı konusundaki görüşmelerde "olumlu tutum" içinde olduğunu söylediği belirtildi.





Türkiye ambargonun kaldırılmasını istedi

Finlandiya basınından Yle News, müzakereleri, "Türkiye; Finlandiya ve İsveç ile Ankara görüşmelerinde taleplerini yineledi, temaslar devam ediyor" başlığıyla duyurdu.

Söz konusu ülkelerdeki terör örgütlerinin varlığına ilişkin adım atılması yönündeki talebin iletildiği, ayrıca Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılmasının istendiği notu paylaşıldı.

Teröristlerin iadesi talebi

Görüşmeler sırasında Türkiye'nin, terörist olarak tanımlananların iade edilmesi talebini yinelediği aktarıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan "Yetkililer, Ankara'da Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik endişeleri konusunda görüştü. Yapıcı bir ruhla diyaloğun devam etmesi konusunda mutabık kalındı." şeklindeki açıklamaya yer verildi.





"Güvenlik endişeleri ele alınmadıkça..."

"Türkiye: Güvenlik endişeleri ele alınmadıkça NATO anlaşmazlığı ilerlemeyecek." diyen MTV kanalı da görüşmede yer alan isimlerden bahsetti.

Haberde, müzakerelerin Külliye'de gerçekleştirildiği anımsatılarak, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin masada olduğu ifade edildi.