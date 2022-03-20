Anket: Fransa'da cumhurbaşkanı seçimini Emmanuel Macron kazanacak

Londra merkezli dergi, ülkede gelecek ay düzenlenecek seçimlere ilişkin tahminini paylaştı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine sayılı günler kaldı.

İlk turu 10 Nisan'da yapılacak seçimde salt çoğunluğun elde edilememesi durumunda, en çok oyu alan iki aday 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek.

İKİNCİ TUR TAHMİNİ

The Economist dergisi, seçimin sonucuna ilişkin projeksiyon hazırladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci tura kalıyor.

YARIŞ, MACRON VE LE PEN ARASINDA GEÇECEK

Macron'un ikinci tura kalma şansı yüzde 99, Le Pen'in yüzde 68 olarak belirlendi. 2017'de gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda Macron yüzde 66, Le Pen ise yüzde 34 oranında oyun sahibi olmuştu.

YÜZDE 58'E YÜZDE 42

Son tahmine göre, Le Pen oyunu ciddi oranda artırsa da bu sonuç Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olmasına yetmiyor. Gelecek ay yapılacak seçimde Macron'un yüzde 58, Le Pen'in yüzde 42 oy alacağı görüşü paylaşıldı.

SEÇİME 12 ADAY KATILACAK

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde 12 aday yarışacak. Bu isimler; Eric Zemmour, Marine Le Pen, Valerie Pecresse, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, Valerie Pecresse, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud ve Philippe Poutou'dan oluşuyor.

MACRON: ÇOCUKLARIN FRANSA'SINI İNŞA ETMEK İSTİYORUM

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gelecek ay düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için yeniden aday olduğunu duyururken, ülkesinin son 5 yılda birçok zorluktan geçtiğini ve birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirtmişti.

Henüz her şeyi başaramadıklarını ifade eden Macron, çocukların Fransa'sını inşa etmek istediğini dile getirerek, bu nedenle cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olduğunu ifade etmişti.

"GELECEK 5 YILIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK"

Ülkenin bağımsızlığını kazanması için ekonomiyi güçlendireceklerine işaret eden Macron, eğitime ve öğretmenlerin taleplerine öncelik vereceğini ve adaletsizliklerle mücadele edeceğini aktardı. Macron, bu seçimin ülkenin gelecek 5 yılının yönünü belirleyeceğini belirtti.

LE PEN: ZAFER BENİM OLACAK

Adaylığını Macron'dan önce duyuran Marine Le Pen, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura geçeceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Anketlerde ilk kez zaferin benim olabileceği belirtiliyor." demişti.