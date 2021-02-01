Anna Sorokin kimdir? Dolandırıcı Anne Sorokin hikayesi nedir? Anne Sorokin dizi mi oluyor?

New York’ta suçlu bulunan Alman-Rus dolandırıcı Anna Sorokin (29), hayatı film oluyor. Netfilx, Sorokin için 320 bin dolar ödedi. Peki Anna Sorokin kimdir? Anna Sorokin hikayesi nedir? İşte detaylar..

Asıl adı Anna Sorokin olan ama kendisini Anna Delvey olarak tanıtan ABD’nin en ünlü dolandırıcılarından olan kadının hikayesi için Netflix, 320 bin dolar ödedi.

Milyarder gibi davranan Anna Sorokin, kendisine 68 milyon dolarlık bir miras kaldığını söyleyerek bankaları, otelleri ve çeşitli zengin insanları dolandırmıştı.

Bu hikayeyi dizi yapmak isteyen Netflix harekete geçti.

Peki Anna Sorokin kimdir? Hikayesi nedir? İşte detaylar..

ANNA SOROKİN KİMDİR?

Tam adı Anna Vadimovna Sorokina olan,1991 senesinde Rusya ülkesinde doğmuştur.

Son yılların büyük dolandırıcılığında adı geçen Sorokina amerika’nın New York eyaletindeki otelleri ve zengin insanları dolandırması ile tanınıyor.

New York’ta kendisini Alman milyader “Anna Delyev” olarak tanıttı. Miras davası nedeniyle hesaplarının bloke olduğunu söyleyerek masraflarını arkadaşlarına ödettiğini anlaşıldı. Bankadan vakıf kurma bahanesiyle 32 milyon dolarlık kredi çekmeye çalışında yakalandı.

9 Mayısıs 2019 tarihinde eyalet hapisinde 4 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezası ve 24.000 dolar para cezası almıştır.

Ayrıca mahkeme 199.000 dolar’da tazminat ödemeye mahkum etmiştir.

GERİ ÖDEYECEK

2017 yılında tutuklanan Anna Sorokin, Netflix'ten gelen paranın 199 bin dolarını dolandırdığı bankalara, 24 bin dolarını ise aldığı cezalara ödeyecek. Citibank'a 70 bin dolar ödemeyi kabul eden Sorokin, City National Bank'e 100 bin dolar, avukatlarına ise 75 bin dolarlık ödeme gerçekleştirdi.

Yakalandıktan sonra çıktığı duruşmada 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Anna Sorokin'in Şubat 2021'de erken tahliyesine karar verilmişti.

Sorokin'in cezası onandıktan sonra kararı temyize götürmüştü. Bir hukuk profesörü olan Dmitriy Shaknevich'e göre temyiz, mahkeme kararını bozarsa Sorokin'in aldığı cezaların temizlenme ihtimali bulunuyor.

DİZİNİN ADI: INVENTING ANNA

Netflix'te yayınlanacak olan Inventing Anna dizisinde Anna Delvey'i Ozark, Maniac ve Sin City: A Dame to Kill For'da gördüğümüz Julia Garner canlandıracak.

Ayrıca daha önce Orange is the New Black'te izlediğimiz Laverne Cox ile Oz ve The Mentalist'teki Terry Kinney de dizide yer alacak isimlerden.

Inventing Anne dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve 2021 yılında seyircilerin beğenisine sunulacak. Dizinin net yayın tarihi henüz bilinmiyor.