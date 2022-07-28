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    Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret edecek

    Baerbock'un durağı önce Atina, ardından İstanbul ve Ankara olacak. Alman Bakan, Suriye'ye operasyon konusunda Türkiye ile farklı düşündüklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:26
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    Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret edecek

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ve Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    Önce Yunanistan'da mevkidaşı Nikos Dendias ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek olan Baerbock, daha sonra başkent Ankara'ya hareket etmeden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'da görüşecek.

    Baerbock'un Türkiye ziyareti

    Alman basınından ntv, Baerbock'un, Yunanistan ve Türkiye'ye yapacağı üç günlük ziyarette çok sayıda hassas konuyu ele almayı planladığını duyurdu.

    "Baerbock, Türkiye'de net bir dille konuşmak istiyor" başlıklı haberde, "Özellikle İstanbul ve Ankara ziyaretleri diplomatik bir gerginliğe dönüşebilir." denildi.

    Suriye'ye operasyon rahatsızlığı

    Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarını takdir eden Baerbock, diğer taraftan iki ülke arasında "temel farklılıkların olduğu" konuları da ele alacağını vurguladı.

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası askeri operasyonunun bunlardan biri olduğu belirtilerek, Baerbock'un, "Burada da yollarımızın tekrar birleşmesini sağlamalıyız." sözü aktarıldı.

    "Türkiye vazgeçilmez bir ortak"

    Baerbock, "Türkiye vazgeçilmez bir ortak ve başka hiçbir ülkenin olmadığı kadar bize bağlı. Milyonlarca insanın kalbi iki ülkede atıyor. Bu yüzden politik olarak daha fazla uzaklaşmamamız benim için önemli." ifadelerini kullandı.

    Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye yi ziyaret edecek #1

    Doğu Akdeniz meselesi

    Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yatakları konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşmazlıkların yaşandığı anımsatılarak, Alman Bakan'ın, "Sorunlar, gerilimleri tırmandırarak değil, görüşmeler yoluyla çözülmeli." dediği belirtildi.

    Annalena Baerbock, bugün başlayacak ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, özellikle "Rusya'nın Batı ittifakını bölmeye çalıştığı bu zor zamanlarda, iki NATO ortağına ziyaretin önemli" olduğunu sözlerine ekledi.

    Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye yi ziyaret edecek #2
    Annalena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye yi ziyaret edecek #3


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