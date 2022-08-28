Annalena Baerbock'tan, 'Ukrayna savaşı hemen bitmez' mesajı

Alman Bakan, ateşkesin Rusya Devlet Başkanı Putin'e bağlı olduğunu söyledi. Ukrayna'ya silah sevkiyatından söz eden Baerbock, savaşın uzun yıllar sürebileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna konusunda açıklama yaptı.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Baerbock, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatını değerlendirdi.

"Çatışmalar uzun yıllar sürebilir"

Savaşın uzun yıllar sürmesine hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Baerbock, Ukrayna'ya gerektiği sürece askeri ve mali destek vereceklerini söyledi.

Rus hükümetinin, "Ukrayna'yı boyunduruğu altına almaya ilişkin sabit düşüncesinden" vazgeçmediğini ifade eden Baerbock, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı hızlı bir şekilde alma düşüncesinin de yerine gelmediğini kaydetti.

"Ukrayna gelecek yaz da yeni silahlara ihtiyaç duyacak"

Baerbock, bunun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaklarını vurgulayarak "Elbette savaşın bir an önce bitmesini isterim. Ancak maalesef Ukrayna'nın gelecek yaz da dostlarından yeni ağır silahlara ihtiyacı olacağını varsaymak zorundayız. Benim için şu nettir: Ukrayna özgürlüğümüzü, barış düzenimizi de savunuyor ve biz Ukrayna'ya mali ve askeri destek veriyoruz." dedi.

Baerbock: Putin tanklarını geri çekerse ateşkes mümkün olur

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'ya bu desteğin gerektiği sürece verileceğinin altını çizdi.

Putin'in masum insanları bombalamaya son vermesi ve tanklarını geri çekmesi durumunda ateşkesin mümkün olabileceğini ifade eden Baerbock, Rusya Devlet Başkanı'nın bu emri her vakit verebileceğini belirtti.

Kiev yönetimine silah desteği

Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silahlar sağladığını aktararak, "Ukraynalıların daha fazla ve daha hızlı teslimat istediğini anlıyorum. Ancak şu anda öncelikli olarak ihtiyaç duyulan, işler durumda olan yüksek modern sistemler nakledilebilir şekilde envanterimizde çok sayıda bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Alman Bakan: Kırım Ukrayna'ya ait

Aynı zamanda Almanya'nın, Baltık ülkeleri gibi ortaklara NATO topraklarının her köşesinin savunulacağı sözünü verdiğini anımsatan Baerbock, bu durum için de Alman ordusunun hareket kabiliyetinde olması gerektiğini belirtti.

AA'nın aktardığına göre, Kırım'ın da Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayan Baerbock, dünyanın 2014'te Kırım’ın yasa dışı ilhakını hiçbir zaman tanımadığını kaydetti.