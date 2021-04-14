Daha doğmadan Esad’ın bombalı saldırısına maruz kalan Mustafa Elnezzel, dünyaya kolları ve bacakları olmadan geldi.

Suriye’de bombalı saldırılar nedeni ile yerlerinden olan ailelerden Munzer Elnezzel ve ailesinin, saldırıların hedefinde geçirdikleri günler nedeni ile çocukları sakat doğdu.

32 yaşındaki baba Munzer Elnezzel, 2013 senesinde rejime karşı savaşta bir bacağını kaybetti.

2017 yılında dünyaya gelen çocukları Mustafa, henüz doğmadan anne karnında yaşadığı saldırı nedeni ile iki bacağı ve kolları olmadan dünyaya geldi.

İç savaş nedeniyle Suriye'de tedavi edilemeyen Mustafa, 2019 yılında ailesi ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yerleşti.

“TEK İSTEĞİMİZ PROTEZ BACAĞA KAVUŞMASI

Baba Munzer Elnezzel, "2019 yılında Türkiye'ye göç ettik. Oğlum Mustafa henüz annesinin karnında iken Esad tarafından atılan kimyasal madde sonucu bu duruma geldi. Tek istediğimiz oğlumun protez bacağa ve sağlığına kavuşması." dedi.

Küçük Mustafa, protez bacaklarına kavuşup okula gitmek istediğini söyledi.

Anne karnında Esad’ın saldırılarına maruz kaldı, sakat doğdu VİDEO