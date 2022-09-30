Antalya Havalimanı'nda Rus turist yoğunluğu devam ediyor

Rusya'daki seferberlik sonrası Antalya'ya akın akın gelen Ruslar için günlük 3-4 ek sefer konulmasına rağmen yoğunluk sürüyor.

Antalya'ya gelen Rus turistlerin ardı arkası kesilmiyor...

Yılın ilk çeyreğinde Ukrayna- Rusya savaşından etkilenen kent, Rus ve Ukrayna turist sayısında belli bir süre düşüş yaşarken diğer pazarlarda patlama yaşadı.

Avrupalı turistler rekor kırdı

Avrupalı turistlerden patlamaya yaşayan kentte rakamların başında 5,2 milyon turistle Almanya yer aldı.

İngiltere pazarından yüzde 150’lik bir artış yaşandı.

Rusya seferberlik ilanı kentte büyük ilgiye sebep oldu

Savaş ve seferberlik olumsuzluklarına karşın Rus turist sayısı ise bugün itibariyle 2,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

Seferberlik sonrası ise 3-4 ek uçuş seferi konuldu

Rusya’daki seferberlik sonrası ilave ek seferler Rusya-Ukrayna savaşı ve seferberliğe rağmen Rusya’dan gelen uçuşların devam ettiğini aktaran Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Rusya’dan Antalya’ya günlük 80 uçuş gerçekleştiğini, seferberlik sonrası ise 3-4 ek seferlerle bu uçuşlarda bir miktar artış yaşandığını kaydetti.

"80 uçağa 3-4 sefer ilave edilmiş durumda"

Varol, "Rusya uçuşlarına karşı yaptırımların devam ettiği bir dünyada, seferberlikten ötürü Antalya bölgesinde kısmi atışlar görüyoruz. Son günlerde günlük 80 uçağa 3-4 sefer ilave edilmiş durumda. Ancak çok geniş bir ilave olarak görünmüyor" dedi.

"2.2 milyon Rus turist Antalya’ya geldi"

Rusya’dan 14 farklı hava yolunun Antalya’ya uçtuğunu belirten Varol, "Bu toplam uçuşun yüzde 40’ından fazlasını sadece THY gerçekleştiriyor. Rusya’dan bu sene gerçekleşen operasyonun tamamına baktığımızda THY’nin çok ciddi bir inisiyatif almış olması ve onların bu bölgeyi çok ciddi desteklediğini görüyoruz. Bugün itibariyle 11 bin uçuş gerçekleşti ve 2.2 milyon Rus turist Antalya’ya geldi. Yıl sonuna doğru bunun daha da artacağını ön görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

"10 milyondan fazla turist gelmiş"

Varol, yurt dışından Antalya Havalimanı üzerinden Antalya’ya 10 milyonun üzerinde turist geldiğini aktararak, "Bunlar çok önemli veriler. 2019 yılının rekor bir yıl olduğu göz önünde bulundurursak, devamında pandemi ve Rusya- Ukrayna krizinin içinde olduğumuz şu dönemde olmasına karşın toplamda 10 milyondan fazla turist gelmiş olması, hakikaten bölge için çok büyük başarıdır. Bu sabah ofise geldiğimizde istatistiklere göz attık. 2022 yılı içerisinde Antalya’ya en fazla gelen 10 ülkeye baktığımızda Rusya hariç diğer 9 ülke, 2019 yılına kıyasla sayı anlamında artmış görünüyor." diye konuştu.

Almanya 5,2 milyonla ilk sırada Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da, 28 Eylül itibariyle Antalya Havalimanının gelen-giden yolcu sayısının 25 milyon olduğunu, bu yolculardan 20 milyonun dış hatlara ait veriler olduğunu söyledi.

"2019 yılına göre yüzde 40-45’lik bir düşüş var"

Dış hatta en çok yolcu pazarının 5,2 milyon yolcuyla Almanya’nın olduğunu belirten Yılmaz, "Normalde bu Rusya olurdu ama ne yazık ki, Ukrayna ile olan savaştan ötürü Rusya’dan gelen yolcu sayılarında her ne kadar başta beklediğimiz kadar olmasa da 2019 yılına göre yüzde 40-45’lik bir düşüş var." dedi.

"Polonya’dan da ciddi artışlar gördük"

İHA'nın haberine göre, İngiltere’de pazarında yüzde 150’lik bir artış yaşandığını aktaran Yılmaz, "Antalya’ya 2019’un da çok daha üstünde İngiltere’den yolcular geldi. Akın akın İngiltere’den turist alıyoruz ve halen devam ediyor. Polonya’dan da ciddi artışlar gördük. Bu artışlarda pandeminin bitmesinin etkisi var diye düşünüyoruz” Yılmaz, bu yıl sezonun Kasım ayına uzayacağı öngörüsünde bulunarak, “Güzel sinyaller alıyoruz. Yıl sonuna kadar toplam 30 milyon üzerinde iç ve dış hat yolcu bekliyoruz. Yıl sonuna kadar dış hatlarda gelen yolcu 12-13 milyon arasında olmasını bekliyoruz." dedi.