Petrol
92.8
0.42%
Euro
18.2643
0.50%
Dolar
18.5973
0.01%
Altın
982.08
1.00%
Borsa
3901
0.53%
Bitcoin
362.463
-0.13%
BTXN Coin
9.65
3.65%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Antalya'da tekneleri alabora olan tatilciler, kayalıklarda mahsur kaldı

    Antalya'da bir koya ulaşmaya çalışırken fiber tekneleri batıp kayalıklarda mahsur kalan tatilciler, tur teknesindeki personeller tarafından kurtarıldı.
    • 20.10.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 18:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da tekneleri alabora olan tatilciler, kayalıklarda mahsur kaldı

    Kara ulaşımı olmayan Antalya'daki Porto Ceneviz Koyu'nda kamp yapmaya karar veren 3 arkadaş, motorlu fiber teknesi ile denize açılıp bölgeye ulaştı.

    Burada diğer 2 arkadaşıyla buluşan grup, hafta sonu tatili sonrası koydan tekneyle ayrıldı.

    Tekneleri alabora olan 5 kişi kayalıklara sığındı

    Tam bu sırada fırtınaya yakalanıp tekneleri alabora olan 5 kişi, kayalık alana sığındı. Durumun sahil güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye yakın tur teknesi yönlendirildi.

    Grup, tur teknesi çalışanları tarafından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarıldı. Öte yandan mahsur kalan 5 kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya'da tekneleri alabora olan tatilciler, kayalıklarda mahsur kaldı VİDEO

    Antalya da tekneleri alabora olan tatilciler, kayalıklarda mahsur kaldı #1

    Antalya da tekneleri alabora olan tatilciler, kayalıklarda mahsur kaldı #2

    Antalya da tekneleri alabora olan tatilciler, kayalıklarda mahsur kaldı #3

    Antalya da tekneleri alabora olan tatilciler, kayalıklarda mahsur kaldı #4


    Balon kazasındaki pilot: Yolcular kurallara uymadı
    3. Sayfa

    Balon kazasındaki pilot: Yolcular kurallara uymadı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden, kızına dön çağrısı
    Gündem

    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden, kızına dön çağrısı

    Görüş Bildir