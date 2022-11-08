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    Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını

    Antarktika’daki kutup araştırma istasyonunda şimdiye kadarki en büyük koronavirüs salgını yaşanıyor… Personelin yüzde 10’unun koronaya yakalandığı açıklandı.
    • 08.11.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 12:25
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    Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını

    ABD Ulusal Araştırma Vakfı’na bağlı Antarktika’daki McMurdo araştırma istasyonunda, ekim ayında başlayan ve giderek yayılan koronavirüs salgını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Kurumdan dün konuyla ilgili açıklama yapıldı.

    Personelin yüzde 10’u salgından etkilendi

    Buna göre, istasyonun 2 hafta boyunca sağlık ve güvenlik sebepleri hariç ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

    Açıklamada ayrıca salgının, personelin yüzde 10’unu etkilediği ifade edildi.

    Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını #1

    5 günlük karantina

    DHA’nın haberine göre yetkililer, salgını kontrol altına almak için bazı kısıtlamaların yürürlükte olduğunun ve istasyonlar arası geçişlerde 5 günlük karantina ile negatif test sonuçlarının zaruri olduğunun altını çizdi.

    Koronavirüs olanlar ise 5 gün karantinanın ardından istasyonda 5 gün maskeyle gezecek ve iki negatif testten sonra işbaşı yapacak.

    Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını #2

    64 aktif vaka var

    Dün itibariyle istasyonda bulunan 993 personelin, 98’inin koronaya yakalandığı, 64 aktif vaka bulunduğu raporlandı.

    Vakaların çoğunun hastalığı ‘orta şiddette’ geçirdiği ve odalarında karantina altında olduğu belirtildi.

    Antarktika’daki araştırma istasyonunda koronavirüs salgını #3


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